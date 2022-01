Il Mattino – Osimhen sarà al servizio del Napoli: ora sta bene

Il rientro di Osimhen è oramai sempre più vicino.

Come analizzato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, ci sarebbero due Napoli differenti con Osimhen e senza Osimhen: “Tutti aspettano il ritorno di Osimhen perché ci sono due Napoli, con lui e senza di lui: tutti non vedono l’ ora che rivedere il suo gioco illuminante, il suo modo straordinario di attraversare i corpi delle difese come un fascio luminoso. La sua notte è stata lunga 50 giorni. Uscì dal campo di San Siro con le sue gambe per non far impressionare i familiari a casa, ma l’ occhio e lo zigomo erano già gonfi. Ora è pronto per giocare una partita ufficiale, protetto da uno strato di sguardi affettuosi. Ma anche da una mascherina. Ma qui, dietro questo recupero, c è il lavoro quotidiano di coloro che nel Napoli hanno lavorato alla riabilitazione, perché per ore e ore hanno drenato gli ematomi facendo recuperare il nigeriano a tempo di record. Facendogli bruciare i tempi del recupero,

inizialmente diagnosticato in tre mesi”.

Osimhen è pronto a tornare da titolare già contro la Salernitana per il derby campano in programma al Maradona il 23 gennaio.