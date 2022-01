Il Mattino su Mertens: “La storia con il Napoli va verso la fine”: il punto della situazione

L’edizione odierna de Il Mattino ha lanciato una vera e propria bomba sul futuro di Mertens.

Come vedremo nelle prossime righe, il giornale campano ha decretato la fine dell’avventura azzurra dell’attaccante belga: “Oggi non esiste una sola possibilità che Mertens resti, e non è lui a volerlo. Anzi, lui accetterebbe qualunque cifra, e qualunque data di scadenza, una specie di accordo in bianco. Lui, al contrario di Insigne, rimarrebbe anche guadagnando meno. Motivo per cui non sarà facile spiegarlo ai tifosi che da anni lo hanno eletto loro totem in eterno. Invecchierà altrove, dunque. Ma prima è qui, al servizio di Luciano Spalletti. Anche domani con la Fiorentina chiamato ai lavori straordinari. Come con Gattuso. Non ci sono incontri in programma tra lui e il presidente: la storia col Napoli va verso la fine”.

Ad oggi, il rischio che i tifosi azzurri possano perdere un altro idolo dopo Insigne è alto e non va sottovalutato. Mertens ha dimostrato amore eterno al Napoli e ora in effetti tutto dipenderà dal patron ADL. La voglia di rimanere di Ciro è altissima, nonostante si legga di offerte dal Qatar e da Miami: “C’è Miami, sempre Mls, che lo ha qualche tempo fa tentato. Non male il duello con Insigne per il titolo americano. Ma si sussurra anche del Qatar, dove i petroldollari sarebbero una grande tentazione. Peraltro proprio nell’ anno del mondiale a Doha. Ora c’è Spalletti che si è aggrappato a lui dopo il ko di Osimhen. Non è facile dire addio, non è facile dirsi addio. Ed è molto bella l’ umanissima fragilità di Mertens che ancora spera che il suo tempo a Napoli non sia finito”.

Mertens e il Napoli continueranno la loro storia d’amore?