Gazzetta: “Si affaccia l’ipotesi di vedere Osimhen in panchina a Bologna”

L’edizione de La Gazzetta dello Sport fa il piunto della situazione su Osimhen.

Come riportato dalla rosea e come si evince dalle seguenti parole, il bomber nigeriano è vicinissimo al rientro: “Il 23enne nigeriano non vede l’ ora di tornare a giocare. Prima però dovrà recuperare la giusta condizione atletica, penalizzata anche dalla positività al Covid. Si affaccia l’ipotesi di vederlo in panchina lunedì a Bologna per puntare al ritorno da titolare il 23 gennaio, nella sfida casalinga con la Salernitana”.

Sembra inevitabile che Osimhen si stia dunque avvicinando al rientro per dare una mano ai compagni dopo un periodo complicatissimo: il Napoli ha bisogno del suo centravanti dopo le ultime partite in cui si è segnato a fatica, sinonimo dell’emergenza che si è abbattuta sul team partenopeo già da settimane or sono.