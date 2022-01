CorrSport – Il Napoli deve istruire Osimhen nella cura dei social

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermata sull’uso dei social di Osimhen.

Il quotidiano ha messo in evidenza il ruolo che il Napoli dovrebbe avere nell’indirizzare il nigeriano in una giusta pratica del mondo virtuale: “Il Napoli ha la facoltà – e anche il dovere – d’ intervenire, conoscerà il modo per farlo con un ventitreenne che ha bisogno comunque di una “guida” nella gestione della sua presenza in questo magico universo più accecante che abbagliante. Insomma, Osi va aiutato a comprendere che non si va in giro (nell’ area di rigore e pure fuori) con le braccia eccessivamente alte, né che si può cliccare compulsivamente con le dita impregnate di fango. E non si dica: so’ ragazzi”.

Il Napoli dovrà limitare la furia del web di Osimhen per evitare altri casi simili a quelli che abbiamo già visto sul web nei giorni precedenti.