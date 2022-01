Il Mattino – La mossa di ADL per salvaguardare il bilancio del Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sul profilo del suo presidente, Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il patron partenopeo abbia proposto di far rivalutare il marchio della società, considerando il ritorno del cavallino rampante.

Il motivo: le cifre del bilancio della società, in perdita di 58,94 mln di euro. Un calo del 17% rispetto ai 274,7 mln di giugno 2020. In aumento, inoltre, gli stipendi dei calciatori, che raggiungono un totale di 134,7 mln di euro (circa 22mln in più sulla stagione 2019/2020).

Dunque, l’iniziativa di ADL potrebbe essere la più giusta, affinché il deficit non aumenti, senza, però escludere l’intenzione di ridurre il monte ingaggi.