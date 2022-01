Raffaele Canonico, medico sociale della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla situazione infortunati in casa azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Su Osimhen: “Abbiamo fatto i dovuti controlli e siamo soddisfatti. Il ragazzo è guarito. Dovrà indossare la mascherina per circa un mese e mezzo. Anche dal punto di vista osseo ha recuperato molto bene. In campo contro la Salernitana? Molto dipende dalle sue sensazione. Servirà comunque precauzione sotto questo punto di vista. Non gioca dal 21 novembre e deve recuperare sotto il punto di vista della forma”.

Su Insigne: “Ieri abbiamo fatto una radiografia, stamani una risonanza. Ha avuto un piccolo trauma distorsivo all’adduttore breve della gamba destra. In un paio di settimane dovrebbe recuperare, siamo molto fiduciosi”.

“Lozano? Ha fatto un tampone molecolare ieri in Messico. Attendiamo i risultati, speriamo si sia negativizzato. Per gli altri positivi è inutile fare tamponi ogni giorno. Da domenica tutti hanno ricevuto la terza dose”.