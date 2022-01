Sky, Piccinini: “Insigne sarà il re di Toronto! Nulla da togliere al Napoli ma vi dico la mia”

Il noto giornalista e noto commentatore di Sky Sport, Sandro Piccinini, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per commentare il trasferimento di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Nulla da togliere alla magnifica Napoli, ma Toronto è una città fantastica. Dal punto di vista non solo economico, il Canada può arricchire il bagaglio culturale di Insigne e non solo. Si trasferisce in un campionato meno impegnativo e può continuare a dare spettacolo per diverso tempo. Ripeto la scelta non è solo economica, sarà un’esperienza unica per la sua carriera.

Ricordo inoltre che le comunità italiane in Canada sono davvero numerosissime, per lui non sarà come sentirsi a casa ma, indiscutibilmente, sarà il re di Toronto“.