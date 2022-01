Gazzetta – Insigne ko: Spalletti può pensare al Napoli del futuro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne.

Costretto a uscire dal campo per infortunio, il capitano partenopeo ha ceduto il suo posto a Politano durante il match contro la Sampdoria di D’Aversa. Un’assenza alla quale il gruppo di Luciano Spalletti dovrà abituarsi, considerando che dalla prossima stagione, l’attaccante non vestirà più la maglia azzurra.

Il quotidiano parla di opportunità per il tecnico toscano. Vista la mancanza di Insigne per qualche settimana, l’allenatore avrà modo di ridisegnare la squadra senza la presenza del numero 24, così da non trovarsi impreparato quando il giocatore non sarà più in rosa.