CdS – Di Bello appena sopra la sufficienza in Napoli-Sampdoria: il punto sulla moviola

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’arbitraggio di Napoli-Sampdoria! L’arbitro Di Bello non ha avuto molto da fare, ma il quotidiano ha comunque analizzato tutti gli episodi dubbi del match: “Appena sopra la sufficienza la prestazione del direttore di gara. Giusto annullare il primo goal di Juan Jesus, come è stato giusto non annullare il vantaggio di Petagna. Nessun contatto dubbio da parte dell’attaccante partenopeo, solo uno leggero tra Thorsby e Mertens prima che il pallone arrivasse all’ex Spal.

Unico grande dubbio nel secondo tempo! Mertens prova a saltare tra i due difensori della Samp che lo anticipano di gran carriera sfruttando tutta la loro fisicità. Nello slancio però Chabot, colpisce Mertens al volto con un gomito. Di Bello non vede bene la dinamica dell’azione perchè coperto ma il Var non valuta la decisione dell’arbitro come chiaro ed evidente errore“.