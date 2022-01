Verso Napoli-Sampdoria: tre azzurrini convocati per il match

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che Luciano Spalletti, se pur da casa, pare abbia già stilato la lista dei convocati. L’ufficialità della lista dei 22 convocati arriverà intorno ad ora di pranzo, quando ormai pronti, gli azzurri, dopo qualche ora scenderanno in campo, sul terreno del Maradona per affrontare la Samp.

Fra le indiscrezioni del giornale c’è di certo la convocazione di Fabian Ruiz, che torna fra i convocati ma per il momento si accomoderà in panchina, assieme al neo acquisto di gennaio Axel Tuanzebe. Il difensore inglese infatti dovrebbe essere convocato ma non ha chiaramente avuto modo di provare molto con i nuovi compagni. Infine anche 3 azzurrini della Primavera completeranno la rosa, stiamo parlando del difensore classe 2002 Davide Costanzo, e i due attaccanti Antonio Vergara, classe 2003, e Antonio Cioffi, classe 2002.