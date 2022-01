Napoli, cambia il calendario per le prossime due gare

Il calendario del Napoli per le prossime gare è cambiato a causa di alcune partite di Serie A spostate. Come annunciato dalla Lega, infatti, la Fiorentina, prossimo avversario degli azzurri in Coppa Italia, giocheranno contro il Torino lunedì alle ore 17.00 una gara inizialmente prevista per domenica e questo ha fatto sì che anche la sfida del Maradona, in programma mercoledì 12 gennaio alle ore 17.30, fosse spostata a giovedì 13 gennaio alle ore 18.00. Anche la partita contro il Bologna nella prossima giornata di campionato è stata spostata da domenica 16 gennaio alle ore 15:00 (come originariamente deciso) a lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 perchè i rossoblu saranno impegnati il martedì precedente contro il Cagliari, vista l’impossibilità dei sardi nello scendere in campo prima.

Nuovo calendario:

Napoli-Fiorentina (Coppa Italia): Giovedì 13 gennaio ore 18:00.

Bologna-Napoli (Serie A): Lunedì 17 gennaio ore 18:30.