Mercato Napoli, accordo con Reinildo Mandava per la prossima estate

Il Napoli non acquisterà un terzino sinistro nel mercato di gennaio, che dovrebbe essersi concluso con l’acquisto di Axel Tuanzebe. Come riporta Tuttosport, infatti, la prestazione convincente di Faouzi Ghoulam contro la Juventus ha convinto la società azzurra che l’algerino può essere la riserva di Mario Rui, ma a giugno il suo contratto scadrà e Cristiano Giuntoli si fionderà su Reinildo Mandava, il cui contratto con il Lille è in scadenza e non ha intenzione di rinnovare. Il Napoli ha già strappato un accordo al suo agente e in estate può chiudere la trattativa.