Lorenzo Insigne ha salutato i suoi nuovi tifosi del Toronto con un video pubblicato sulla pagina Twitter del Toronto.

Il capitano del Napoli ha ringraziato anche la società canadese ed ha ricordato che la sua avventura in Canada inizierà dal 1 Luglio con un motto finale “All For One”, che in italiano dimostra un grande messaggio di unione nel celebre significato di Tutti per Uno.