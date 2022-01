Si è appena conclusa l’assemblea straordinaria della Lega Serie A per discutere sulle possibili manovre restrittive, visto il divamparsi della variante Omicron nella Penisola. Secondo l’AGI, dal 16 fino al 23 gennaio gli stadi potranno ospitare al massimo 5 mila spettatori. Le date corrispondono alla ventiduesima e ventitreesima giornata. La capienza degli impianti per le partite del ventunesimo turno di campionato, che inizia domani, e per la Supercoppa del 12 gennaio resta al 50%.