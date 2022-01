Dal Senegal – Covid, tre positivi nella nazionale: uno è Koulibaly!

Tra 48 ore inizierà la Coppa D’Africa 2021 per la corazzata Senegal, una delle favorite per la vittoria del titolo. La nazionale di Aliou Cissé, però, deve fare i conti con alcuni problemi dell’ultima ora. Dopo un regolare giro di tamponi sono state riscontrate ben tre positività nel gruppo squadra. Si trattano del portiere del Chelsea Edouard Mendy, l’attaccante dell’ Alanyaspor Famara Diedhiou ma soprattutto il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. La federazione procederà con ulteriori giri di tamponi in vista della sfida inaugurale contro lo Zimbabwe. Lo riporta Emedia Senegal