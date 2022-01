CdS – Il Napoli giocherà in Coppa Italia giovedì: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e alla sfida che si giocherà giovedì contro la Fiorentina in Coppa Italia. Infatti, come riportato dal quotidiano, la partita tra i partenopei e i viola dovrebbe slittare di un giorno poiché la squadra di Italiano dovrà giocare non più domenica, ma lunedì, contro il Torino: “Per Torino-Fiorentina, invece, si va verso lo spostamento a lunedì, sfruttando il fatto che il blocco delle Asl scade domenica sera. E stessa sorte, si augurano in via Rosellini, possa avere pure Udinese-Atalanta: i friulani vanno ancora convinti, ma ora c’è anche l’aggravante di altri cinque positivi. La conseguenza è che gli ottavi di Coppa Italia previsti mercoledì, ovvero Atalanta-Venezia e Napoli-Fiorentina, slitterebbero a giovedì”.