Axel Tuanzebe è un nuovo difensore del Napoli, come annunciato già nelle ore precedenti. L’inglese ha terminato le visite mediche ed è passato in prestito oneroso dal Manchester United agli azzurri. In questi minuti è arrivato anche il Tweet del presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato il nuovo acquisto con il classico ‘Benvenuto‘.