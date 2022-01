Intermediario Toronto: “Rispettiamo ADL, Insigne in MLS a giugno”

Andrea D’Amico, intermediario del Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha spiegato le ragioni per le quali è stato acquistato Lorenzo Insigne:

“Quando abbiamo capito che Lorenzo Insigne non avrebbe rinnovato col Napoli, abbiamo presentato la nostra offerta al calciatore. Non abbiamo in alcun modo creato dei fastidi agli azzurri, rispettiamo Aurelio De Laurentiis e la sua società. Non abbiamo mai avuto intenzione di anticipare l’acquisto del Magnifico. Ad oggi l’idea è quella di portarlo in Mls a giugno.“