Intermediario Toronto: “Cifre? Vi spiego meglio”

Andrea D’Amico, intermediario del Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle cifre della trattativa che hanno portato Insigne in Canada:

“Cifre? Non posso dire nulla per una questione di riservatezza, ma dico solo che le cifre sono nette e in euro, non in dollari come si è scritto da qualche parte. Avremmo voluto tenere la trattativa riservata, ma nel mondo di oggi è impossibile. Spuntano ovunque telefonini o strumenti che non permettono di tenere segreti gli affari. Lorenzo Insigne è un professionista serio, non si è fatto influenzare dai rumors sul suo futuro. Ho avuto modo di conoscere il calciatore e mi ha fatto una buonissima impressione”.