Roma – Insigne, parla il procuratore: “5 milioni? Macché! La reale offerta del Napoli…”

Meglio sgombrare subito il campo e mettere le cose in chiaro. Si sta parlando e scrivendo troppo sul futuro di Insigne. Ognuno dice la sua, si parla di cifre e di richieste esorbitanti che non appartengono alla realtà. Facendo così, purtroppo, Lorenzo è finito nel mirino di qualche tifoso social che lo accusa di essere un mercenario e di non amare la maglia che indossa.

Proprio per questo motivo Vincenzo Pisacane, manager del capitano del Napoli, ha deciso di rilasciare una intervista in esclusiva al nostro giornale in modo tale da far capire a tutti una volta e per sempre cosa sta accadendo attualmente al suo assistito. La premessa del procuratore è che con la società partenopea c’ è un ottimo rapporto. Anzi, mai come in questo momento ci sono continui contatti tra l’ agente e il patron. E non si parla solo di Insigne ma anche di altri interessi.

Allora Pisacane ci spiega nei dettagli come stanno le cose? «Sto sentendo troppo spesso giornalisti abbastanza importanti di testate nazionali insinuare che Lorenzo abbia rifiutato offerte irrinunciabili da parte del Napoli. Che vorrebbe ottenere un bonus alla firma e che il presidente si sia spinto oltre ogni limite a livello economico. Premetto che i rapporti con Aurelio sono ottimi e che ci sentiamo varie volte. Va detto, però, che il contratto di rinnovo proposto al mio assistito è stato fatto a ribasso di quasi il 50% rispetto a ciò che guadagna oggi. Io faccio il procuratore del capitano e lo devo tutelare sempre».

Così sul Roma in esclusiva ha parlato il procuratore di Insigne specificando, tra le altre cose, l’offerta ricevuta per il suo assistito dal club partenopeo. E sul futuro conclude così: “«Ognuno deve fare la propria parte. Non voglio che questa mia intervista possa minare il rapporto tra me il giocatore e la società. È giusto fare chiarezza nei confronti dei tifosi che leggendo fake news se la prende con Lorenzo. Insigne sta facendo il professionista, si allena bene. Gioca come se avesse altri dieci anni di contratto. Per capire l’ amore verso i suoi colori basta sentire il pensiero di Koulibaly che disse di non aver mai visto così tanto impegno in allenamento da parte di un calciatore che potrebbe andare via a giugno».