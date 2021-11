Gazzetta: “Rinforzi scudetto, due nomi per Spalletti a gennaio”

L’ idea di intervenire a gennaio sul mercato c’ è senza comunque sbandierarla. Dopo la sosta natalizia, si farà il punto sugli orizzonti della classifica e si valuteranno le eventuali esigenze per potenziare un organico che la mano di Spalletti sta facendo sbocciare in nuove risorse. Così non sono state abbandonate piste già percorse negli ultimi mesi. Si guarda alle fasce della difesa per nuovi rinforzi. Per dare alternative a Di Lorenzo e Mario Rui che siano delle garanzie pure sul piano dinamico in ruolo molto dispendioso.

Nel mirino due soluzioni accomunate dalla scadenza contrattuale del prossimo giugno: operazioni che potrebbero essere risolte già a gennaio versando un indennizzo ai rispettivi club. Scuola Ajax Per la fascia destra interessa Noussair Mazraoui, olandese di nascita ma di nazionalità marocchina, 24 anni da compiere domenica. La sua carriera sinora è stata nel segno dell’ Ajax, a partire dalla trafila nel settore giovanile. Una freccia sulla fascia sinistra ma si fa valere pure per le sue doti tecniche. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza con il club olandese si è mostrata complicata. Mazraoui è incuriosito dalla possibilità di un’ esperienza all’ estero e il campionato italiano è nella sua lista di gradimento. In estate veniva valutato attorno ai 15 milioni di euro, una quotazione che sta ora decrescendo in vista della scadenza del contratto. In questa stagione, ha totalizzato 11 presenze in Eredivisie e 4 in Champions League, segnando 4 gol nel campionato olandese. Con la maglia del Marocco ha giocato 12 partite, realizzando un gol. Dalla Francia Per la fascia sinistra le attenzioni sono indirizzate verso Reinildo Mandava, 27 anni, dal 2019 al Lilla.

