Sky – Napoli-Insigne, il capitano ci pensa: le ultime sul rinnovo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora in ballo. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza a fine stagione, la società azzurra ha presentato una prima offerta ufficiale al giocatore e al suo entourage. Dopo quest’ultima la situazione sta vivendo una fase di riflessione, durante la quale pare che Lorenzo stia riflettendo sulla proposta presentatogli per poi presentare nel caso le sue richieste sul piano tecnico e sul progetto per la squadra.