Gazzetta – Napoli forte in tutti i reparti: toccherà a Spalletti tenere alta l’asticella

Il Napoli di Spalletti è forte in tutti i reparti.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, la solidità difensiva è la caratteristica che spicca per le pochissime reti subite: i partenopei registrano una delle migliori difese in tutta Europa. Centrocampo e attacco hanno avuto qualche piccolo calo, ma nel complesso questa squadra si è dimostrata completa nell’equilibrio che vi è tra titolari in campo e presunte seconde linee che fanno il loro ingresso dalla panchina; tutti sono indispensabili e il tecnico azzurro sa quanto sia importante questo concettto.

L’unico grande problema rimane la Coppa d’Africa di gennaio: nel primo mese dell’anno, infatti, mancheranno ben tre giocatori importanti e dunque uno per reparto. Toccherà al mister trovare le soluzioni alternative alle assenze di Koulibaly, Anguissa e Osimhen.