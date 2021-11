Inter, Marotta: “Pensiamo ad investimenti per il futuro! Insigne? Vi dico la mia”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per dire la sua sui possibili affari di mercato delle prossime sessioni. Tra queste anche la possibilità di provare a prendere Lorenzo Insigne, ancora in scadenza di contratto col Napoli. Queste le sue parole: “Non penso che faremo cambiamenti a gennaio! La squadra sta rispondendo alle aspettative che ci eravamo fissati con l’arrivo di Simone Inzaghi.

In estate proveremo a fare determinati investimenti per tutelarci soprattutto per il futuro! Insigne rappresenta una possibilità ma come dicevo al momento siamo concentrati sulla rosa attuale che è campione d’Italia in carica“.