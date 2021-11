GdS – Nessun rigore per il Napoli ed ingiusta espulsione a Kalinic: il giudizio sull’arbitraggio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Napoli-Verona ed in particolare sull’arbitraggio proposto dall’arbitro Ayroldi nel match del Maradona. Nessun rigore reclamato dagli azzurri aveva gli estremi per il tiro dal dischetto. Sul finire di primo tempo Insigne reclama un fallo per un tocco di braccio di Dawidowicz in aria. L’arbitro correttamente lascia giocare. In maniera meno precisa al minuti 4 della ripresa però assegna un calcio di punizione per fallo di Osimhen. Il nigeriano non la prende benissimo ma anche qui il VAR non sarebbe potuto intervenire dato che non si trattava di chiaro ed evidente errore.

Esagerata anche l’espulsione inflitta a Nikola Kalinic! Reo di aver smanacciato due volte nel giro di pochi minuti, l’attaccante croato, ingiustamente, torna in anticipo negli spogliatoi per doppia ammonizione. Anche in questo caso qualche dubbio soprattutto sulla prima decisione, il fallo su Rrahmani.