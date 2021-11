CdS – Simeone ancora una volta piega il Napoli e non consente l’allungo agli azzurri sul Milan!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul pareggio tra Napoli e Verona ed il confermato tabù sia di Simeone che degli scaligeri che, contro gli azzurri, si sono confermati delle vere spine nel fianco.

Dopo lo scudetto praticamente perso per mano dell’argentino, Giovanni Simeone si conferma ancora una volta mattatore delle big. Prima la tripletta ai tempi della Fiorentina, poi l’anticipo di ieri su Rrahmani che impedisce al Napoli di allungare sul Milan. L’argentino è il primo in assoluto del suo paese a segnare al Maradona ed è per lui un goal ancora una volta importante. Dopo il poker alla Lazio, la doppietta alla Juventus, anche il Napoli cade nella trappola del “Cholito“.

I partenopei non riescono a staccarsi dal Milan fermato anch’egli sul pari nel derby contro l’Inter a conferma che, anche nel calcio moderno, continuano ad esserci diversi tabù per la squadra di Spalletti.