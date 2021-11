CdS – Brillano Di Lorenzo e Fabian, male ancora Zielinski e non solo: le pagelle di Napoli-Verona!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Napoli-Verona! Ancora una volta brilla Di Lorenzo che si conferma uno dei migliori terzini del nostro campionato. Per lui un ottimo 7 guadagnato grazie alla bella girata che è valsa il pareggio al Napoli. 6,5 invece per Fabian Ruiz che, come Barak per il Verona, ha servito un grande assist illuminando la manovra offensiva dei partenopei.

Male invece ancora una volta Piotr Zielinski. Da lui ci si aspetta sempre molto ma il polacco ha nuovamente deluso le aspettative. Mediocre anche la prestazione di Mario Rui reo di aver lasciato praticamente libero Barak di servire un cioccolatino per Giovanni Simeone.