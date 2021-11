Al 40° minuto, Napoli-Hellas Verona è una partita bellissima, fantastica sotto tutti i punti di vista, sia delle occasioni che dell’agonismo.

Ma, l’ccasione più grossa ce l’ha il Napoli, su una sgasata di Politano che con una finta manda al bar Ceccherini su un filtrante di Di Lorenzo, mette in mezzo per Osimhen, che si gira, ma prende il palo esterno.

Tanta sfortuna per il nigeriano, che sta cercando in tutti i modi di liberarsi dalla morsa di Giunter.

Questa occasione di Osimhen è l’ultima di un bel primo tempo, in cui Napoli ed Hellas stanno dando un grande spettacolo e stanno dimostrando, in tutto e per tutto, il loro momento di forma.

Un primo tempo in cui l’Hellas, come suo solito, è partito meglio, ma il Napoli ha saputo rispondere e sta creando diversi grattacapi alla difesa scaligera, con le sgasate di Di Lorenzo e la rabbia agonistica di Osimhen.