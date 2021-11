Igor Tudor decide anche lui di cambiare un po’ di pedine per quanto riguarda l’Hellas Verona; infatti, Tudor ha fatto uscire sia Barak sia Simeone per inserire Lasagna e Bessa, per poi mettere Kalinic e Magnani, per togliere un Caprari esausto e Magnani.

Invece, nelle fila del Napoli, Spalletti prova a vincerla togliendo Anguissa e inserendo Mertens, e togliendo Insigne per Adam Ounas. Al momento, la mediana è composta da Elmas-Fabian Ruiz.

Intanto il Verona resta in 10 per l’espulsione di Bessa, che è durato in campo solo una decina di minuti; la squadra di Tudor dovrà difendersi con le unghie e con i denti fino alla fine.