Il Napoli è pronto a scendere in campo contro l’Hellas Verona per le 18; gli azzurri, proprio in questi minuti, si stanno dirigendo verso lo stadio Maradona, per poi scendere sul terreno di gioco per testare il gioco.

Sarà una sfida importante per gli azzurri, che già hanno lasciato l’albergo del ritiro, sospinti da una moltitudine di tifosi pronti a continuare a sognare con la squadra e pronti a caricare i propri beniamini al Maradona.

La redazione di MondoNapoli ha raccolto alcune immagini del pullman del Napoli che si dirige al Maradona. La foto: