Biglietti Inter-Napoli: prezzi e restrizioni per i residenti in Campania

Sono già visibili sul sito ufficiale dell’Inter i prezzi dei tagliandi, che saranno invece disponibili dal 9 novembre, per il match del prossimo 21 novembre fra Inter e Napoli. Stando quindi al portale ufficiale, i biglietti potranno essere acquistati da martedì dalle 10:30, le eventuali restrizioni per i residenti in Campania saranno comunicate a ridosso della vendita. Qui i prezzi:

BIGLIETTI INTER VS NAPOLI TESSERA SIAMO NOI UNDER 16 POLTRONCINA ROSSA CENTRALE € 185 POLTRONCINA ROSSA (O-S) € 155 POLTRONCINA ROSSA (N-T) € 135 PRIMO ROSSO CENTRALE € 110 PRIMO ROSSO € 95 1 ROSSO LATERALE € 55 SECONDO ROSSO CENTRALE € 45 SECONDO ROSSO € 40 TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 € 125 TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 162 € 125 TRIBUNA ARANCIO 158 € 100 TRIBUNA ARANCIO 164 € 100