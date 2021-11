Sky – La probabile formazione azzurra. Torna Fabian, le ultime su Insigne

Meno di 24 ore all’atteso match tra Napoli e Verona in programma domani nel tardo pomeriggio. Dopo la vittoria in Europa League contro il Legia, Luciano Spalletti tornerà a schierare la formazione tipo. Ne fa il punto Sky Sport, secondo cui torneranno dal primo minuto giocatori come Fabian Ruiz e Anguissa (al momento in vantaggio su Demme, titolare per 65 minuti a Varsavia). In attacco c’è qualche dubbio in più su Lorenzo Insigne, che resta comunque avanti nel ballottaggio con Elmas. Di seguito la probabile formazione completa:

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Osimhen, Insigne.