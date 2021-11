Koulibaly: “Ringraziamo ADL per il progetto sulla prevenzione, ci è sempre vicino per queste cose”

Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha partecipato assieme al presidente De Laurentiis all’evento “Race of the cure” dedicata alla prevenzione femminile. Anche il franco-senegalese ha parlato ai giornalisti presenti a Napoli, di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Radio Kiss Kiss Napoli:

“Questa della prevenzione è davvero una bella iniziativa, il nostro club ce ne parla già da diverso tempo, e li ringraziamo per aver dato la possibilità alle nostre mogli di partecipare. Il presidente ha compiuto questo grande gesto per noi, è bello da parte sua coivolgerci per capire le cose come stanno…”.