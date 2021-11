Nel Napoli quasi perfetto di inizio stagione, agli azzurri è sempre mancato qualcosa: infatti, ogni volta che il Napoli giocava in casa, allo stadio mancava quella spinta, quella voglia che davano le curve con i tifosi sempre in piedi a cantare.

Da un po’ di tempo, le curve e i gruppi organizzati hanno deciso di non andare al Maradona e rinunciare alla squadra del cuore per via del regolamento d’uso e delle multe che si possono prendere se si sta in piedi e non si rispettano i posti a sedere.

Ebbene, già dalla prossima con l’Hellas, però, ci sarà un ritorno dei gruppi organizzati allo stadio: infatti, almeno la Curva A ha accettato che i tifosi possano avere la loro “standing zone” nella parte inferiore dello stadio, mentre la Curva B e i gruppi organizzati stanno pensando se accettare queste condizioni che il Napoli ha posto insieme al Comune e alla Prefettura.

“Standing zone” non vorrà dire che sarà una zona in cui si potrà fare di tutto, ma almeno, in tal modo, ci sarà la possibilità che allo stadio ritorni quell’ambiente caldo che, per ora, gli azzurri hanno vissuto solo in trasferta.

