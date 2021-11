Napoli, Spalletti: “Squadra matura, negli spogliatoi ho visto la voglia di ribaltarla!”

Luciano Spalletti ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Legia Varsavia per 1-4 degli azzurri che volano in testa al girone con 7 punti:

“La squadra ha fatto una grande prestazione perché ha dimostrato di saper giocare non solo sul velluto. La gara era iniziata bene e negli spogliatoi ho visto la voglia di ribaltarla da parte dei miei calciatori che erano consapevoli delle loro capacità. Evidentemente il turnover ha funzionato, facendo la differenza. Nel primo tempo giocato bene, presa qualche ripartenza però sono entrati bene. Erano molto vogliosi, gruppo davvero fantastico“.

“Battere un rigore come l’ha fatto Mertens non era facile, scottava la palla. Anche Ounas, con un gol spettacolare, Politano che entra e fa la differenza. Questa è una squadra matura. C’era il pensiero di far riposare uno tra Jesus e Rrhamani ma non è stato possibile. Dopo una vittoria cosi è facile smaltire qualche fatica in più”.