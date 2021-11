Mertens: “Dopo la traversa ci abbiamo creduto! Vogliamo vincere l’Europa League”

Dries Mertens è autore del 3-1. Il belga è tornato a segnare dopo molti mesi di assenza e ovviamente non poteva non dedicare il goal alla sua compagna in attesa del loro primo figlio. Il calciatore ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Questa è stata una bella vittoria. L’Europa League una competizione importante. Quando si partecipa bisogna dare il massimo e noi vogliamo vincerla. Dopo la traversa ci abbiamo creduto”.

Sul gol: “Era da un po’ di tempo che non segnavo. Avevo il fastidio alla spalla da 5 anni e mi sono operato. Ora sto bene. Ho sempre lavorato in allenamento, mi preparavo per il mio ritorno in campo e il momento è arrivato. I cinque cambi sono molto importanti. Sono felicissimo per l’arrivo di mio figlio, volevo fare per lui un bel gol e ci sono riuscito”.

“I nuovi giocatori hanno reso questo gruppo ancora più completo, la qualità è alta. Anguissa, per esempio, non lo conoscevo bene e sta facendo benissimo. Poi c’è Osimhen, che si sta dimostrando un vero fenomeno“.