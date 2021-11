Buonasera amici di MondoNapoli e benvenuti al Live di Legia Varsavia-Napoli, gara valevole per il quarto turno del Girone C di Europa League. Gli azzurri faranno a meno di molti titolari, come Osimhen, Ruiz e Insigne, ma cercano la vittoria per salire in testa al gruppo e superare proprio i polacchi.

L’arbitro Visser ha appena fischiato l’inizio del match, con qualche secondo di ritardo a causa della nebbia artificiale dei tifosi di casa.