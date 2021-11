CorrSport – Zielinski affronterà per la prima volta un team polacco

Piotr Zielinski stasera esordirà per la prima volta contro una squadra polacco da quando veste l’azzurro.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, per il trequartista del Napoli sarà una gara emozionante e ci si augura che possa essere condita con un altro goal dopo quello rifilato alla Salernitana: l’avvio di stagione non è stato dei più esaltanti ma la scintilla è arrivata e potrebbe bastare per riaccendere l’ira di Dio che passa per i suoi piedi. La stagione sta entrando nel vivo e Spalletti ha bisogno delle sue giocate che tanto hanno fatto impazzire i tifosi azzurri nell’ultima annata targata Rino Gattuso, conclusasi con la consapevolezza delle proprie armi e con un bottino carico di goal ed assist.