Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Legia Varsavia, partita fondamentale per il girone del Napoli. Come di consueto, MondoNapoli.it vi accompagnerà con la diretta testuale della conferenza, per non perdere nemmeno una delle dichiarazioni del tecnico toscano. Come solito, nelle sfide europee, il tecnico sarà affiancato da un giocatore: in questo caso Zielinski.