Gazzetta: “Osimhen, prevale l’ottimismo sui tempi di rientro”

È il primo della lista degli attaccanti convocati. A scanso di equivoci il commissario tecnico della Nigeria, Gernot Rohr, ha messo Victor Osimhen in cima ai suoi pensieri. Insomma dall’ Africa non hanno nemmeno provato a capire bene le condizioni fisiche attuali del centravanti del Napoli, ma lo vogliono a Lagos e contano di utilizzarlo nelle due gare in programma con la Liberia, il 13 novembre, e contro Capo Verde il 16.

Nei prossimi giorni Osimhen sarà sottoposto a nuovi esami strumentali da parte dello staff medico del Napoli, coordinato dal dottor Raffaele Canonico. Mercoledì, giovedì e venerdì, Victor sarà seguito da un uomo dello staff tecnico e un altro di quello medico, proprio per capire se potrà cominciare a forzare e dunque sperare di poter rientrare con i compagni in tempo per giocare la partita di domenica prossima contro il Verona, che con Tudor in panchina e Simeone in campo ha preso a volare. Al momento, con tutte le cautele del caso, prevale l’ ottimismo.

Fonte: Gazzetta dello Sport