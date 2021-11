Gazzetta – La Nigeria chiama Osimhen: il Napoli trema

Victor Osimhen è stato convocato dalla Nigeria per le prossime gare durante la sosta.

E’ una scelta che suscita fastidio e preoccupazione in casa Napoli, come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport. La società vorrebbe che l’attaccante recuperasse per la sfida di domenica contro il Verona anche se la decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni: nonostante questo si teme che un suo approdo in Nazionale possa rovinare i piani di recupero dettati dall’infortunio che he ha vietato la partenza verso Salerno. Una situazione piuttosto scomoda e intricata, sulla quale il club non può intervenire per “proteggere” le prestazioni di Osimhen.