CorrSport – Petagna potrebbe conquistarsi il posto da titolare giovedì

Andrea Petagna si giocherà una maglia da titolare con Dries Mertens contro il Legia.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, il suo ingresso a partita in corso non è per niente dispiaciuto a Luciano Spalletti e l’assenza di Osimhen per lui è un vantaggio: non è da escludere infatti la presenza in campo dall’inizio dell’attaccante ex Atalanta e Spal, pronto a battagliare e a lavorare per la squadra. Ad ogni modo ci sarà bisogno anche di lui per portare a casa altri tre punti importanti per il discorso qualificazione e per agguantare il primo posto nel girone superando proprio i polacchi.