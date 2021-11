CorrSport – Insigne prova il tutto per tutto in vista del Legia Varsavia

Lorenzo Insigne non è ancora al meglio dopo l’affaticamento muscolare raccontato da Spalletti.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, il capitano farà un provino nella giornata odierna per capire quante siano le possibilità di vederlo in campo giovedì nel match di Europa League. Il derby l’ha guardato dalla panchina, ma il 24 è pronto a riprendersi la scena nelle prossime due sfide delicate che si concluderanno con la bestia nera Verona: vedremo quale sarà la scelta finale dello staff medico azzurro e se Insigne partirà per la Polonia.