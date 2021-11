Gazzetta – “Nessun caso Insigne, c’è intesa con Spalletti…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli e sul profilo di Lorenzo Insigne.

Il quotidiano pone l’accento sul presunto “caso Lorenzo”, di cui si è parlato nel post partita Salernitana-Napoli (1 a 0 per gli azzurri, goal di Zielinski al 61′).

Secondo quanto riportato dal giornale, non c’è alcuna diatriba tra il capitano azzurro e l’allenatore Luciano Spalletti. Al contrario, il rapporto tra i due va a gonfie vele, tanto che a fine gara c’è stato anche l’abbraccio per festeggiare la vittoria della squadra.

Il motivo per il quale Insigne non è stato schierato in campo, è l’affaticamento muscolare che lo ha colpito negli ultimi giorni. In via precauzionale, Spalletti ha deciso di lasciarlo in panchina, per non rischiare eventuali problemi che l’attaccante avrebbe potuto riscontrare in seguito.

Il numero 24 è una pedina fondamentale per il Napoli e l’allenatore toscano non può perderlo per infortunio.