Zielinski: “Siamo felici per i tre punti, siamo forti. Scudetto? Non ne parliamo, dobbiamo vincere le partite”

“Una vittoria sporca, non è stato facile. Sono felice che abbiamo giocato bene, peccato per non aver sfruttato prima la superiorità numerica. Oggi posso dire che la Salernitana si è messa bene dietro, abbiamo sempre sbagliato negli ultimi 20 metri e abbiamo pesato l’assenza di uno come Victor Osimhen davanti. Di certo non mi pesava il gol, sono contento perchè sia arrivato, l’importante è continuare a vincere. Noi siamo consapevoli di essere forti, i risultati parlano per noi, dobbiamo continuare a vincere e speriamo che quello scudetto che meritiamo arrivi. Quest’anno fa la differenza la coesione, e soprattutto il pubblico, c’è un bel clima. Forse la Salernitana non è forte come noi ma se la sono giocata con cuore e grinta, non era facile”.

Così Piotr Zielinski ha commentato la vittoria sul campo della Salernitana nel post partita.