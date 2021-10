La rivalità tra Salernitana e Napoli è da sempre molto sentita; per mantenere l’ordine, le autorità hanno deciso di proibire la visione della partita e l’accesso allo stadio per tutte le persone residenti in Campania in un’altra provincia campana, che non sia Salerno.

Ma le autorità sono sempre sull’attenti, in quanto ieri sono stati intercettati alcuni messaggi di ultrà della squadra granata che minacciavano di far casino e di controllare le varie entrate per notare se ci sia la presenza di tifosi azzurri.

Per il momento, nessun disordine all’interno dello stadio, ma dentro lo stadio la curva già gremita sta iniziando ad intonare i cori contro la città del Napoli e la tifoseria azzurra. Questo il video: