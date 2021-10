Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Salernitana-Napoli, partita valevole per l’11esima giornata di Serie A; negli azzurri, Spalletti decide di sostituire Osimhen con Mertens, che parte per la prima volta da titolare in Serie A, mentre anche Insigne viene preservato e al suo posto gioca Lozano. Nei granata, Colantuono schiera Gondo e Ribery alle spalle di Bonazzoli, per cui out sia Simy sia Djuric.

Queste le formazioni ufficiali: