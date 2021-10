Petagna: “Siamo contenti dei tre punti. Vorrei giocare in coppia con Osimhen”

“Con questo fisico faccio fatica ad entrare subito in partita, fortunatamente con il mister lavoro tanto e devo sfruttare le occasioni che mi vengono date, per dimostrare il mio valore. Oggi avevamo bisogno di uno come me per attaccare la profondità per trovare Zielinski fra le linee, ma abbiamo giocato bene. Oggi non era facile venire a giocare qui, ma dobbiamo essere contenti dei 3 punti. Ieri speravo di giocare titolare, ma vorrei anche giocare in coppia con Victor che è un grande attaccante. L’importante però è vincere, e io quando posso darò sempre il mio contributo. Anche l’anno scorso avevamo la consapevolezza di essere forti, ma quest’anno oltre ad un grande lavoro sul campo c’è un lavoro mentale costante. Il lavoro durante la settimana ci aiuta, e i risultati si vedono. Sono concento di essere rimasto qui con questi compagni ma soprattutto con Spalletti, un grande mister. L’importante ora è aver ritrovato anche gli infortunati, da Demme a Ghoulam”.

Così Andrea Petagna ha commentato la vittoria sul campo della Salernitana nel post partita.