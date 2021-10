Osimhen potrebbe rientrare in campo già domenica con il Verona

Victor Osimhen aveva avvertito un piccolo fastidio al polpaccio già contro la Roma, ma lo aveva gestito bene, tanto da scendere in campo anche contro il Bologna. Contro la Salernitana non ci sarà, ma come spiega anche Il Corriere del Mezzogiorno, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, tanto che il nigeriano potrebbe saltare solo il Legia Varsavia giovedì prossimo per precauzione per poi rientrare tranquillamente contro il Verona domenica prossima. Questo, però, lo si deciderà dopo che l’attaccante si sarà sottoposot a degli accertamenti specifici.