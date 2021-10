Dopo 45 minuti in cui il Napoli non è riuscito a scardinare la difesa della Salernitana, le squadre sono entrate negli spogliatoi per riposarsi in vista del secondo tempo.

Dopo una breve pausa, le due squadre sono scese in campo e stanno per riprendere il gioco; nessun cambio per le due formazioni, dunque Insigne resta in panchina.

Adesso la Salernitana sarà a dare l’inizio della ripresa.